Еще плюс 1070 оккупантов, 12 танков и 23 артсистемы: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
За минувшие сутки российская армия потеряла 1070 военных, 12 танков и 23 артиллерийские системы. Общие потери РФ с начала войны достигли 763 510 военных и более 9500 танков.
За сутки армия рф потеряла на фронте 1070 солдат, 29 боевых бронированных машин и 16 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Генштаба ВСУ, пишет УНН.
Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 16.12.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 763 510 (+1070) человек ликвидировано;
- танков - 9563 (+12) ед;
- боевых бронированных машин - 19 736 (+29) ед;
- артиллерийских систем - 21 151 (+23) ед;
А также, РСЗО - 1256 ед.; средства ПВО - 1025 ед.; самолетов - 369 ед.; вертолетов - 329 ед.; БПЛА оперативно-тактического уровня - 20 372 (+16) ед.; крылатых ракет - 2943 ед.; кораблей/катеров - 28 ед.; подводных лодок - 1 ед.; автомобильной техники и автоцистерн - 31 480 (+82) ед.; специальной техники - 3650 (+2) ед.
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