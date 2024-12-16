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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Еще плюс 1070 оккупантов, 12 танков и 23 артсистемы: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1070 оккупантов, 12 танков и 23 артсистемы: Генштаб обновил данные о потерях врага

Киев  •  УНН

 • 4888 просмотра

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За минувшие сутки российская армия потеряла 1070 военных, 12 танков и 23 артиллерийские системы. Общие потери РФ с начала войны достигли 763 510 военных и более 9500 танков.

За сутки армия рф потеряла на фронте 1070 солдат, 29 боевых бронированных машин и 16 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Генштаба ВСУ, пишет УНН.

Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 16.12.24 ориентировочно составили:

- личного состава - около 763 510 (+1070) человек ликвидировано;

- танков - 9563 (+12) ед;

- боевых бронированных машин - 19 736 (+29) ед;

- артиллерийских систем - 21 151 (+23) ед;

А также, РСЗО - 1256 ед.; средства ПВО - 1025 ед.; самолетов - 369 ед.; вертолетов - 329 ед.; БПЛА оперативно-тактического уровня - 20 372 (+16) ед.; крылатых ракет - 2943 ед.; кораблей/катеров - 28 ед.; подводных лодок - 1 ед.; автомобильной техники и автоцистерн - 31 480 (+82) ед.; специальной техники - 3650 (+2) ед.

россияне проводят активные штурмовые действия на юго-восточной окраине Курахово и используют ДРГ - Генштаб15 дек. 2024, 19:36 • 31052 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
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