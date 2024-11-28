Еще более 1200 оккупантов и 22 артсистемы: Генштаб обновил данные о потерях врага

ukenru
Эксклюзив
Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт
 • 121683 просмотра

Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт

Эксклюзив
Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов
 • 178660 просмотра

Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов

Эксклюзив
Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей
 • 183742 просмотра

Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей

Эксклюзив
Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть
 • 183748 просмотра

Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть

Эксклюзив
Иностранные войска в Украине: эксперт объяснил, что стоит за этой дискуссией
 • 137223 просмотра

Иностранные войска в Украине: эксперт объяснил, что стоит за этой дискуссией

Эксклюзив
АРМА может и должно пересмотреть условия конкурса на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" - юрист
 • 130189 просмотра

АРМА может и должно пересмотреть условия конкурса на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" - юрист

Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков
 • 135646 просмотра

Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков

"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются
 • 147059 просмотра

"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются

Эксклюзив
Проверка образа жизни и.о. заместителя главы ГНС Сокура еще продолжается - НАПК
 • 114855 просмотра

Проверка образа жизни и.о. заместителя главы ГНС Сокура еще продолжается - НАПК

Эксклюзив
Треть жертв домашнего насилия повторно обращается к правоохранителям или в суд: почему
 • 125235 просмотра

Треть жертв домашнего насилия повторно обращается к правоохранителям или в суд: почему

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В ОП отреагировали на призыв США снизить мобилизационный возраст

В ОП отреагировали на призыв США снизить мобилизационный возраст

 • 101977 просмотра
Джо Байден готовит пакет военной помощи для Украины на 725 млн долларов

Джо Байден готовит пакет военной помощи для Украины на 725 млн долларов

 • 103159 просмотра
рф может атаковать НАТО в ближайшее время: немецкая разведка

рф может атаковать НАТО в ближайшее время: немецкая разведка

 • 102105 просмотра
В ростовской области и краснодарском крае рф говорят о якобы атаке беспилотников

В ростовской области и краснодарском крае рф говорят о якобы атаке беспилотников

 • 78543 просмотра
рф подняла 7 стратегических бомбардировщиков-воздушные силы

рф подняла 7 стратегических бомбардировщиков-воздушные силы

03:20 • 103923 просмотра
публикации
Эксперты КНИИСЭ исследуют российское оружие: в некоторых случаях идентифицируют до 90% иностранных компонентов

Эксперты КНИИСЭ исследуют российское оружие: в некоторых случаях идентифицируют до 90% иностранных компонентов

 • 123560 просмотра
Аудиторы НАБУ объявили, что проведут выборочную проверку бюро - только за период действующего директора

Аудиторы НАБУ объявили, что проведут выборочную проверку бюро - только за период действующего директора

 • 149135 просмотра
Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов

Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов
Эксклюзив

 • 178662 просмотра
Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей

Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей
Эксклюзив

 • 183745 просмотра
Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть

Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть
Эксклюзив

 • 183751 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Режиссер "дюны" Дени Вильнев не хотел бы снимать очередное продолжение "Звездных войн", хотя и был фанатом в детстве

Режиссер "дюны" Дени Вильнев не хотел бы снимать очередное продолжение "Звездных войн", хотя и был фанатом в детстве

07:56 • 13892 просмотра
Умер режиссер культовых комедий "Аэроплан!" и "Голый пистолет". Ему было 80 лет

Умер режиссер культовых комедий "Аэроплан!" и "Голый пистолет". Ему было 80 лет

 • 103961 просмотра
Звезда "Дневников вампира" сыграет в сериале о войне в Украине

Звезда "Дневников вампира" сыграет в сериале о войне в Украине

 • 111523 просмотра
76-летняя Шер объявила о завершении музыкальной карьеры после нового альбома

76-летняя Шер объявила о завершении музыкальной карьеры после нового альбома

 • 117277 просмотра
"Мы в большой беде": Тим Роббинс о будущем кино

"Мы в большой беде": Тим Роббинс о будущем кино

 • 116038 просмотра
Актуальное
Еще более 1200 оккупантов и 22 артсистемы: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще более 1200 оккупантов и 22 артсистемы: Генштаб обновил данные о потерях врага

Киев  •  УНН

 • 8275 просмотра

Read in English

Генштаб ВСУ обновил данные потерь российских оккупантов. За сутки ликвидировано 1220 военных рф, уничтожено 22 артиллерийские системы и другую технику противника.

Потери личного состава российской оккупационной армии с начала полномасштабного вторжения в Украину превысили 736 тысяч человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.11.24 ориентировочно составили:  

  • личного состава-около 736630 (+1220) человек,
  • танков-9450 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин-19306 (+2) ед,
  • артиллерийских систем-20852 (+22) ЕД,
  • РСЗО-1255 (+0) ЕД,
  • средства ПВО-1005 (+0) ЕД,
  • самолетов-369 (+0) ЕД,
  • вертолетов-329 (+0) ЕД,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня-19661 (+45),
  • крылатые ракеты-2765 (+0),
  • корабли / катера-28 (+0) ЕД,
  • подводные лодки-1 (+0) ЕД,
  • автомобильной техники и автоцистерн-30186 (+60) ЕД,
  • специальная техника-3697 (+10)
Image
Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
ukrainaУкраина