Еще более 1200 оккупантов и 22 артсистемы: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
Генштаб ВСУ обновил данные потерь российских оккупантов. За сутки ликвидировано 1220 военных рф, уничтожено 22 артиллерийские системы и другую технику противника.
Потери личного состава российской оккупационной армии с начала полномасштабного вторжения в Украину превысили 736 тысяч человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.11.24 ориентировочно составили:
- личного состава-около 736630 (+1220) человек,
- танков-9450 (+1) ед,
- боевых бронированных машин-19306 (+2) ед,
- артиллерийских систем-20852 (+22) ЕД,
- РСЗО-1255 (+0) ЕД,
- средства ПВО-1005 (+0) ЕД,
- самолетов-369 (+0) ЕД,
- вертолетов-329 (+0) ЕД,
- БПЛА оперативно-тактического уровня-19661 (+45),
- крылатые ракеты-2765 (+0),
- корабли / катера-28 (+0) ЕД,
- подводные лодки-1 (+0) ЕД,
- автомобильной техники и автоцистерн-30186 (+60) ЕД,
- специальная техника-3697 (+10)