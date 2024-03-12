Еще 47 украинцев эвакуировали из Сектора Газа, они уже направляются в Одессу - разведка

Сегодня из Сектора Газа эвакуировали еще 47 граждан Украины, передает УНН со ссылкой на Главное управление разведки.

12 марта 2024 года из Сектора Газа эвакуировали еще 47 граждан Украины. Миссию осуществили представители ГУР МО Украины и дипломатические работники украинских посольств в Израиле и Египте - говорится в сообщении.

По данным ГУР, эвакуированных граждан сначала разместили в отеле на территории Египта.

"12 марта украинцы авиарейсом из Хургады прибыли в Молдову, откуда наземным транспортом выехали в Одессу", - добавили в разведке.

Украина эвакуировала из Сектора Газа еще 59 граждан и членов их семей

Напомним

Всего в течение трех этапов миссии (ноябрь и декабрь 2023, март 2024) из Сектора Газа эвакуировано 363 гражданина Украины: 141 ребенка, 135 женщин, 87 мужчин.