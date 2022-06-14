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ЕС закупит более 100 тысяч вакцин против обезьяньей оспы. Снабжение начнется в конце июня

ЕС закупит более 100 тысяч вакцин против обезьяньей оспы. Снабжение начнется в конце июня

Киев • УНН

 • 138361 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Европейский союз подпишет соглашение с неизвестным производителем вакцин на поставку около 110 000 доз вакцин против обезьяньей оспы, которые должны быть доставлены с конца июня, заявила комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

В кулуарах встречи министров здравоохранения ЕС в Люксембурге во вторник Кириакидес заявила, что вакцины будут закуплены на средства ЕС и доставлены в страны.

Чиновники комиссии заявили, что имя производителя вакцины будет обнародовано в ближайшее время.

Кириакидес сообщила, что в ЕС зарегистрировано 900 случаев обезьяньей оспы.

Дополнение

Европейский центр мониторинга наркотиков (EMCDDA) заявил в этом месяце, что ведет переговоры с датской биотехнологической фирмой Bavarian Nordic по поводу данных испытаний, которые могут лежать в основе расширения утвержденного использования прививки Imvanex, известной в Соединенных Штатах как Jynneos.

Регулирующий орган США одобрил использование вакцины против оспы обезьян Bavarian.

Некоторые государства ЕС, включая Германию и Испанию, сделали свои заказы на вакцины против обезьяньей оспы.

В Румынии подтвердили первый случай обезьяньей оспы.

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