ЄС закупить понад 100 тисяч вакцин проти мавпячої віспи. Постачання розпочнеться наприкінці червня

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У кулуарах зустрічі міністрів охорони здоров'я ЄС у Люксембурзі у вівторок Киріакідес заявила, що вакцини будуть закуплені коштом ЄС та доставлені до країн.

Чиновники комісії заявили, що ім'я виробника вакцини буде оприлюднено найближчим часом.

Киріакідес повідомила, що в ЄС зареєстровано 900 випадків мавпячої віспи.

Доповнення

Європейський центр моніторингу наркотиків (EMCDDA) заявив цього місяця, що веде переговори з датською біотехнологічною фірмою Bavarian Nordic з приводу даних випробувань, які можуть лежати в основі розширення затвердженого використання щеплення Imvanex, відомого в Сполучених Штатах як Jynneos.

Регулюючий орган США схвалив викристання вакцини проти віспи мавп Bavarian.

Деякі держави ЄС, включаючи Німеччину та Іспанію, зробили власні замовлення на вакцини проти мавпячої віспи.

В Румунії підтвердили перший випадок мавпячої віспи.