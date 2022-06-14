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ЄС закупить понад 100 тисяч вакцин проти мавпячої віспи. Постачання розпочнеться наприкінці червня

ЄС закупить понад 100 тисяч вакцин проти мавпячої віспи. Постачання розпочнеться наприкінці червня

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Європейський союз підпише угоду з невідомим виробником вакцин на постачання близько 110 000 доз вакцин проти мавпячої віспи, які мають бути доставлені з кінця червня, заявила комісар ЄС з питань охорони здоров'я Стелла Киріакідес. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Деталі

У кулуарах зустрічі міністрів охорони здоров'я ЄС у Люксембурзі у вівторок Киріакідес заявила, що вакцини будуть закуплені коштом ЄС та доставлені до країн.

Чиновники комісії заявили, що ім'я виробника вакцини буде оприлюднено найближчим часом.

Киріакідес повідомила, що в ЄС зареєстровано 900 випадків мавпячої віспи.

Доповнення

Європейський центр моніторингу наркотиків (EMCDDA) заявив цього місяця, що веде переговори з датською біотехнологічною фірмою Bavarian Nordic з приводу даних випробувань, які можуть лежати в основі розширення затвердженого використання щеплення Imvanex, відомого в Сполучених Штатах як Jynneos.

Регулюючий орган США схвалив викристання вакцини проти віспи мавп Bavarian.

Деякі держави ЄС, включаючи Німеччину та Іспанію, зробили власні замовлення на вакцини проти мавпячої віспи.

В Румунії підтвердили перший випадок мавпячої віспи.

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