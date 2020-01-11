ЕС призвал европейские авиалинии избегать полетов над Ираном
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) призвало европейские авиалинии избегать воздушного пространства Ирана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Рекомендации будут действовать до дальнейших уведомлений агентства по безопасности полетов. Они расширили предыдущие, которые запрещали авиакомпаниям летать над Ираном ниже чем 7,62 километра.
Напомним, fвиакомпании Германии и Австрии отменили рейсы в Тегеран после информации о том, что авария украинского самолета МАУ в Иране произошла из-за ракетного обстрела.