ЄС закликав європейські авіалінії уникати польотів над Іраном
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Європейське агентство з безпеки польотів (EASA) закликало європейські авіалінії уникати повітряного простору Ірану. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Рекомендації діятимуть до подальших повідомлень агентства з безпеки польотів. Вони розширили попередні, які забороняли авіакомпаніям літати над Іраном нижче як 7,62 кілометра.
Нагадаємо, fвіакомпанії Німеччини та Австрії скасували рейси до Тегерана після інформації про те, що аварія українського літака МАУ в Ірані сталася через ракетний обстріл.