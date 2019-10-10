ЕС призвал Турцию прекратить наступление на севере Сирии

“Новые вооруженные столкновения на северо-востоке еще больше расшатают стабильность во всем регионе, ухудшат лишения гражданского населения и спровоцируют дополнительные изгнания (население с насиженных мест — ред)”, — говорится в тексте заявления, который приводит информагентство dpa.

Кроме того, в заявлении отмечается, что односторонние действия Турции также поставили под угрозу достигнутые успехи Международной коалиции в борьбе против террористической группировки “Исламское государство” (ИГ). Как пример таких угроз приведена вероятность того, что удерживаемые курдами пленные исламисты в результате боевых действий могут оказаться на свободе.

В то же время в Брюсселе также дали недвусмысленно понять, что они не согласятся на насильственное перемещение сирийских беженцев в так называемую “зону безопасности” на севере Сирии. Там, где права местного населения игнорируются, также не будет никакой помощи с целью стабилизации и поддержки развития, говорится в заявлении Могерини.

По словам дипломатов, на которых ссылается dpa, большинство стран-членов Евросоюза стремились еще до начала операции совместным заявлением предостеречь Турцию о возможных последствиях наступательных военных действий против курдов. Однако впоследствии этот план провалился из-за отсутствия предварительного согласия Венгрии.

Наступление турецких войск уже осудили в Берлине, а президент США Дональд Трамп назвал его “плохой идеей”. Кроме того, Сенат США отреагировал на эту силовую операцию разработкой резолюции о введении санкций против Турции.

Напомним, ранее в этот день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале анонсированной ранее наступательной операции против сирийских курдов. На этот шаг Эрдоган пошел несмотря на то, что перед этим от силового сценария Анкару предостерегали Дамаск и Вашингтон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Министерство обороны Турции: наземные войска зашли на территорию Сирии

Операция под названием “Источник мира” призвана предотвратить возникновение “террористического коридора” в Сирии близ турецкой границы, а также гарантировать в этом регионе мир, говорят в Анкаре.

Турецкое правительство считает курдские “Отряды народной самообороны” (YPG) сирийским ответвлением запрещенной турецкими властями “Рабочей партии Курдистана” (РПК).