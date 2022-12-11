ЕС призвал Турцию придерживаться санкций в отношении россии
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Европейский Союз призвал власти Турции изменить торговую политику в отношении россии и соблюдать западные санкции, введенные из-за российской агрессии против Украины.
Об этом сообщил верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью Funke Media Group, передает УНН.
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“Политика Турции, не присоединяться к ограничительным мерам ЕС против россии, все чаще служит поводом для беспокойства. Мы ожидаем соблюдения принятых мер от всех стран-кандидатов, включая Турцию”, — отметил Боррель.
Турция с начала полномасштабной агрессии россии против Украины увеличила объемы экспорта в рф и нарастила закупки российской нефти. Чиновник подчеркнул, что ЕС и Турция заключили таможенный союз, что обеспечивает свободное передвижение товаров, включая товары двойного назначения, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях.
Напомним
рф продолжает продвигать “газовый хаб” в Турции, глава Газпрома провел встречу с Эрдоганом.