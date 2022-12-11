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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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ЄС закликав Туреччину дотримуватися санкцій щодо росії

ЄС закликав Туреччину дотримуватися санкцій щодо росії

Київ • УНН

 • 727607 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Європейський Союз закликав владу Туреччини змінити торгівельну політику щодо росії та дотримуватися західних санкцій, запроваджених через російську агресію проти України.

Про це повідомив верховний представник Євросоюзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель в інтерв'ю Funke Media Group, передає УНН.

Цитата

“Політика Туреччини, не приєднуватися до обмежувальних заходів ЄС проти росії, дедалі частіше слугує приводом для занепокоєння. Ми очікуємо дотримання вжитих заходів від усіх країн-кандидатів, включно з Туреччиною”, — зазначив Боррель.

Туреччина з початку повномасштабної агресії росії проти України збільшила обсяги експорту до рф і наростила закупівлі російської нафти. Чиновник наголосив, що ЄС і Туреччина уклали митний союз, що забезпечує вільне пересування товарів, включно з товарами подвійного призначення, які можуть використовуватися як у цивільних, так і у військових цілях.

Нагадаємо

рф продовжує просувати “газовий хаб” у Туреччині, голова Газпрому провів зустріч з Ердоганом.

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