ЄС закликав Туреччину дотримуватися санкцій щодо росії

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“Політика Туреччини, не приєднуватися до обмежувальних заходів ЄС проти росії, дедалі частіше слугує приводом для занепокоєння. Ми очікуємо дотримання вжитих заходів від усіх країн-кандидатів, включно з Туреччиною”, — зазначив Боррель.

Туреччина з початку повномасштабної агресії росії проти України збільшила обсяги експорту до рф і наростила закупівлі російської нафти. Чиновник наголосив, що ЄС і Туреччина уклали митний союз, що забезпечує вільне пересування товарів, включно з товарами подвійного призначення, які можуть використовуватися як у цивільних, так і у військових цілях.

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рф продовжує просувати “газовий хаб” у Туреччині, голова Газпрому провів зустріч з Ердоганом.