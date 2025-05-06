ЕС впервые назначил военного возглавлять Европейское оборонное агентство

Страны-члены ЕС назначили генерал-майора Андре Денка новым генеральным директором Европейского оборонного агентства (EDA), сообщили в евроинституте 5 мая, пишет УНН.

Детали

"Я рада назначить генерала Андре Денка генеральным директором Европейского оборонного агентства. Роль агентства в развитии совместных военных возможностей и продвижении инноваций сейчас важнее, чем когда-либо. Лидерство генерала Денка станет настоящим активом. Я с нетерпением жду нашей совместной работы", - отметила по поводу назначения Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в X.

Как указали в ведомстве, впервые в истории EDA высокопоставленный военный чиновник будет руководить агентством.

ЕС спорит о программе оборонных закупок на €150 млрд - Euractiv