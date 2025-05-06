ЄС уперше призначив військового очолювати Європейське оборонне агентство

Країни-члени ЄС призначили генерал-майора Андре Денка новим генеральним директором Європейського оборонного агентства (EDA), повідомили у євроінституції 5 травня, пише УНН.

Деталі

"Я рада призначити генерала Андре Денка генеральним директором Європейського оборонного агентства. Роль агентства у розвитку спільних військових можливостей та просуванні інновацій зараз важливіша, ніж будь-коли. Лідерство генерала Денка стане справжнім активом. Я з нетерпінням чекаю на нашу спільну роботу", - зазначила з приводу призначення Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас у X.

Як зазначили у відомстві, уперше в історії EDA високопоставлений військовий чиновник керуватиме агентством.

ЄС сперечається про програму оборонних закупівель на €150 млрд - Euractiv