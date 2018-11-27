ЕС представит заявление относительно агрессии РФ в Азове 28 ноября - посол
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Европейский парламент произнесет заявление по поводу агрессивных действий РФ в Керченском проливе 28 ноября. Об этом сообщил представитель Украины при ЕС Николай Точицкий, передает УНН со ссылкой на Twitter дипломата.
"Благодарен за активную и консолидированную позицию ЕП по поддержке Украины в контексте эскалации агрессивных действий РФ в Керченском проливе. 28 ноября Президент Таяни начнет пленарное заседание с оглашения заявления по этому поводу", - говорится в публикации Точицкого.
Также Точицкий добавил, что уверен в поддержке Европарламентом украинской позиции.
"Другим шагом ЕП станет обсуждение ситуации на совместном заседании Подкомитета по безопасности и обороны и Комитета по иностранным делам. Убежден в полной поддержке украинской позиции относительно ситуации в Азовском море и усилении давления ЕС на Кремль", - добавляет дипломат в своем микроблоге.
Напомним, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш глубоко обеспокоен инцидентом с захватом украинских судов российскими пограничниками в районе Керченского пролива и призывает избегать эскалации.
Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и захвате в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шести раненых военных.