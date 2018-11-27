ЄС виголосить заяву щодо агресії РФ в Азові 28 листопада - посол

"Вдячний за активну і консолідовану позицію ЄП щодо підтримки України у контексті ескалації агресивних дій РФ у Керченській протоці. 28 листопада Президент Таяні розпочне пленарне засідання із виголошення Заяви з цього приводу", - йдеться в публікації Точицького.

Також Точицький додав, що впевнений в підтримці Європарламентом української позиції.

"Іншим кроком ЄП стане обговорення ситуації на спільному засіданні Підкомітету з безпеки і оборони та Комітету із закордонних справ. Переконаний у цілковитій підтримці української позиції щодо ситуації в Азовському морі та посиленні тиску ЄС на Кремль", - додає дипломат у своєму мікроблозі.

Нагадаємо, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш глибоко стурбований інцидентом із захопленням українських суден російськими прикордонниками у районі Керченської протоки і закликає уникати ескалації.

Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” та буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових.