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ЄС виголосить заяву щодо агресії РФ в Азові 28 листопада - посол

ЄС виголосить заяву щодо агресії РФ в Азові 28 листопада - посол

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Європейський парламент виголосить заяву з приводу агресивних дій РФ у Керченській протоці 28 листопада. Про це повідомив представник України при ЄС Микола Точицький, передає УНН із посиланням на Twitter  дипломата.

"Вдячний за активну і консолідовану позицію ЄП щодо підтримки України у контексті ескалації агресивних дій РФ у Керченській протоці. 28 листопада Президент Таяні розпочне пленарне засідання із виголошення Заяви з цього приводу", - йдеться в публікації Точицького.

Також Точицький додав, що впевнений в підтримці Європарламентом української позиції.

"Іншим кроком ЄП стане обговорення ситуації на спільному засіданні Підкомітету з безпеки і оборони та Комітету із закордонних справ. Переконаний у цілковитій підтримці української позиції щодо ситуації в Азовському морі та посиленні тиску ЄС на Кремль", - додає дипломат у своєму мікроблозі.

Нагадаємо, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш глибоко стурбований  інцидентом із захопленням українських суден російськими прикордонниками у районі Керченської протоки і закликає уникати ескалації.

Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” та буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових.

Українські Національні Новини

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