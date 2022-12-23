ЕС выделил Украине 66 млн евро на восстановление разрушенных войной школ

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"Европейская комиссия выплатила 66 миллионов евро в бюджет Украины на реконструкцию и восстановление школьных учреждений, поврежденных во время жестокой войны россии против Украины", - отметила Матернова.

Дополнение

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф повреждено 3126 учебных заведений. 337 из них разрушены полностью.