ЕС выделил Украине 66 млн евро на восстановление разрушенных войной школ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. Еврокомиссия выплатила Украине 66 млн евро на восстановление разрушенных школ, сообщила заместитель генерального директора Генерального директората ЕС по вопросам политики добрососедства и переговоров о расширении Катарина Матернова в Twitter, пишет УНН.
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"Европейская комиссия выплатила 66 миллионов евро в бюджет Украины на реконструкцию и восстановление школьных учреждений, поврежденных во время жестокой войны россии против Украины", - отметила Матернова.
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Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф повреждено 3126 учебных заведений. 337 из них разрушены полностью.