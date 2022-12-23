ЄС виділив Україні 66 млн євро на відновлення зруйнованих війною шкіл

Цитата

"Європейська комісія виплатила 66 мільйонів євро до бюджету України на реконструкцію та відновлення шкільних установ, які були пошкоджені під час жорстокої війни росії проти України", - зазначила Матернова.

Доповнення

Через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 3126 закладів освіти. 337 з них зруйновано повністю.