Армія рф поранила в Україні 864 дитини - Офіс Генпрокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Внаслідок повномасштабного вторгнення російські війська поранили в Україні щонайменше 864 дітей, вбили - 450. Про це в Telegram повідомив Офіс Генпрокурора, передає УНН.
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«Більше ніж 1314 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. Станом на ранок 22 грудня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 450. Зросла кількість поранених - 864», - ідеться у повідомленні.
Деталі
Стало відомо, що 21 грудня внаслідок обстрілу ворогом міста Очаків Миколаївської області отримав поранення 10-річний хлопчик.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 428, Харківській - 267, Київській - 117, Миколаївській - 80, Запорізькій - 78, Херсонській - 74, Чернігівській - 68, Луганській - 65, Дніпропетровській - 34.
Через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 3126 закладів освіти, 337 з них зруйновано повністю.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває раобота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Доповнення
Рашисти збирають 1620 дітей з тимчасово окупованих територій України, щоб вивезти їх у росію.