Прикриваються поїздкою на новорічні свята: рашисти хочуть вивезти з окупованих територій понад 1,6 тис. дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Рашисти збирають 1620 дітей з тимчасово окупованих територій України, щоб вивезти їх на росію. Про це повдіомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону, передає УНН.
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За словами Федорова, традиційно ворог прикривається «солодкою» пропагандою: дітей ніби-то відвезуть до москви на новорічні свята.
"Проте пам’ятаємо випадки, коли у вересні дітей з Енергодару, Кам’янки-Дніпровської та інших захоплених територій Запорізької області забирали до Криму та рфії спочатку на тиждень. А потім затримали їх на «відпочинку» на 2 місяці", - зауважив мер.
Він закликав всіх батьків, які залишаються в окупації не віддавати своїх дітей рашистам.
"Ворог не раз показував, що вони потрібні росії або для пропаганди, або в якості «живого щита». Тому невідомо, чи повернуться діти додому", - резюмував Федоров.
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