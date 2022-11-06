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Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС
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Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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У Мелітополі окупанти зайнялися військовою підготовкою школярів – Федоров

У Мелітополі окупанти зайнялися військовою підготовкою школярів – Федоров

Київ • УНН

 • 248344 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. У тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області російські окупанти взялися за військову підготовку школярів, старшокласників готують до можливої участі в "добробатах". Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.

Деталі

"Окупанти в Мелітополі мілітаризують дітей. Виховують з них вірнопідданих терористичної держави. Рашисти посилюють ідеологічний тиск на дітей і молодь на тимчасово окупованих територіях", – написав Федоров.

За його словами, мелітопольських школярів навчають за російськими підручниками, де історія переписана за методичками КДБ. Старшокласникам планують викладати початкову військову підготовку, готуючи їх до можливої участі в "добробатах".

"На базі фейкового університету формуються загони "Юнармії" -– організації, що діє під крилом міноборони рф і готує майбутнє "гарматне м'ясо" для армії окупантів і співробітників спецслужб", – додав Федоров.

Нагадаємо

Російські загарбники встановили в Мелітополі пам'ятник Леніну, який був демонтований у 2015 році.

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