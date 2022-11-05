У Мелітополі окупанти встановили пам’ятник Леніну, який був демонтований у 2015 році

Цитата

"У Мелітополь повернувся... Ленін", - написав рогов.

Колаборант заявив, що пам’ятник Володимиру Леніну, демонтований 7 років тому, встановили на старому місці.

"Пам'ятник вождеві світового пролетаріату, який перебував у Мелітополі на перетині вулиць Гетьманська та Михайла Грушевського, зняли у 2015 році. Це сталося у рамках декомунізації України", - написав рогов.

Нагадаємо

Окупанти на Херсонщині зруйнували стелу “Україна єдина” і встановили бюст Леніну.