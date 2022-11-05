В Мелитополе оккупанты установили памятник Ленину, который был демонтирован в 2015 году

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"В Мелитополь вернулся... Ленин", - написал рогов.

Коллаборант заявил, что памятник Владимиру Ленину, демонтированный 7 лет назад, установили на старом месте.

"Памятник вождю мирового пролетариата, который находился в Мелитополе на пересечении улиц Гетманской и Михаила Грушевского, сняли в 2015 году. Это произошло в рамках декоммунизации Украины", - написал рогов.

Напомним

Оккупанты на Херсонщине разрушили стелу “Україна єдина” и установили бюст Ленину.