В Мелитополе оккупанты установили памятник Ленину, который был демонтирован в 2015 году
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Российские захватчики установили памятник Ленину во временно оккупированном Мелитополе. Об этом заявил коллаборант владимир рогов, информирует УНН.
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"В Мелитополь вернулся... Ленин", - написал рогов.
Коллаборант заявил, что памятник Владимиру Ленину, демонтированный 7 лет назад, установили на старом месте.
"Памятник вождю мирового пролетариата, который находился в Мелитополе на пересечении улиц Гетманской и Михаила Грушевского, сняли в 2015 году. Это произошло в рамках декоммунизации Украины", - написал рогов.
Напомним
Оккупанты на Херсонщине разрушили стелу “Україна єдина” и установили бюст Ленину.