Окупанти на Херсонщині зруйнували стелу “Україна єдина” і встановили бюст Леніну
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. У Горностаївці на окупованій Херсонщині російські військові зруйнували стелу “Україна єдина”, що стояла у центрі селища. Про це у Telegram повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, передає УНН.
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"У смт Горностаївка Каховського району окупанти зруйнували стелу “Україна єдина”, що стояла у центрі селища. Замість неї встановили бюст Леніну", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
На центральну площу окупованого міста Генічеськ перед місцевою державною адміністрацією повернули пам’ятник Леніну, який було демонтовано в січні 2015 року.
Окрім того, двоє мешканців Херсона підняли на флагшток прапор червоного кольору з комуністичною символікою біля меморіалу "Вічного вогню".