Оккупанты на Херсонщине разрушили стелу "Украина единая" и установили бюст Ленину
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В Горностаевке на оккупированной Херсонщине российские военные разрушили стелу “Украина единая”, стоящею в центре поселка. Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич, передает УНН.
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"В пгт Горностаевка Каховского района оккупанты разрушили стелу “Украина единая”, которая стояла в центре поселка. Вместо нее установили бюст Ленину", - говорится в сообщении.
Напомним
На центральную площадь оккупированного города Геническ перед местной государственной администрацией вернули памятник Ленину, который был демонтирован в январе 2015 года.
Кроме того, двое жителей Херсона подняли на флагшток флаг красного цвета с коммунистической символикой у мемориала "Вечного огня".