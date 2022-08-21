Оккупанты на Херсонщине разрушили стелу "Украина единая" и установили бюст Ленину

Цитата

"В пгт Горностаевка Каховского района оккупанты разрушили стелу “Украина единая”, которая стояла в центре поселка. Вместо нее установили бюст Ленину", - говорится в сообщении.

Напомним

На центральную площадь оккупированного города Геническ перед местной государственной администрацией вернули памятник Ленину, который был демонтирован в январе 2015 года.

Кроме того, двое жителей Херсона подняли на флагшток флаг красного цвета с коммунистической символикой у мемориала "Вечного огня".