В Мелитополе оккупанты занялись военной подготовкой школьников – Федоров
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Во временно захваченном Мелитополе Запорожской области российские оккупанты взялись за военную подготовку школьников, старшеклассников готовят к возможному участию в "доброботах". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.
Детали
"Оккупанты в Мелитополе милитаризуют детей. Воспитывают из них верноподданных террористического государства. Рашисты усиливают идеологическое давление на детей и молодежь на временно оккупированных территориях", – написал Федоров.
По его словам, мелитопольских школьников учат по российским учебникам, где история переписана по методикам КГБ. Старшеклассникам планируют преподавать начальную военную подготовку, готовя их к возможному участию в "доброботах".
"На базе фейкового университета формируются отряды "Юнармии" – организации, которая действует под крылом минобороны рф и готовит будущее "пушечное мясо" для армии оккупантов и сотрудников спецслужб", – добавил Федоров.
Напомним
Российские захватчики установили в Мелитополе памятник Ленину, который был демонтирован в 2015 году.