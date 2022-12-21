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Прикрываются поездкой на новогодние праздники: рашисты хотят вывезти с оккупированных территорий более 1,6 тыс. детей

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 декабря. УНН. Рашисты собирают 1620 детей с временно оккупированных территорий Украины, чтобы вывезти их в россию. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

По словам Федорова, традиционно враг прикрывается «сладкой» пропагандой: детей вроде бы отвезут в Москву на новогодние праздники.

"Однако помним случаи, когда в сентябре детей из Энергодара, Каменки-Днепровской и других захваченных территорий Запорожской области забирали в Крым и ооссию сначала на неделю. А затем задержали их на "отдыхе" на 2 месяца", - отметил мэр.

Он призвал всех родителей, которые остаются в оккупации не отдавать своих детей рашистам.

"Враг не раз показывал, что они нужны россии либо для пропаганды, либо в качестве "живого щита". Поэтому неизвестно, вернутся ли дети домой", - резюмировал Федоров.

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