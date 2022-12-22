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Армия рф ранила в Украине 864 ребенка - Офис Генпрокурора

Армия рф ранила в Украине 864 ребенка - Офис Генпрокурора

Киев • УНН

 • 332711 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. В результате полномасштабного вторжения российские войска ранили в Украине по меньшей мере 864 ребенка, убили - 450. Об этом в Telegram сообщил Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Цитата

«Более 1314 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По состоянию на утро 22 декабря 2022 года официальное число детей-жертв в сутки не изменилось - 450. Возросло количество раненых - 864», – говорится в сообщении.

Детали 

Стало известно, что 21 декабря в результате обстрела врагом города Очаков Николаевской области получил ранение 10-летний мальчик.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 428, Харьковской - 267, Киевской - 117, Николаевской - 80, Запорожской - 78, Херсонской - 74, Черниговской - 68, Луганской - 65, Днепропетровской - 34. 

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф повреждено 3126 учебных заведений, 337 из них разрушены полностью.

Эти цифры не окончательны, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Дополнение

Рашисты собирают 1620 детей с временно оккупированных территорий Украины, чтобы вывезти их в россию. 

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