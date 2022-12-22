Армия рф ранила в Украине 864 ребенка - Офис Генпрокурора
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. В результате полномасштабного вторжения российские войска ранили в Украине по меньшей мере 864 ребенка, убили - 450. Об этом в Telegram сообщил Офис Генерального прокурора, передает УНН.
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«Более 1314 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По состоянию на утро 22 декабря 2022 года официальное число детей-жертв в сутки не изменилось - 450. Возросло количество раненых - 864», – говорится в сообщении.
Детали
Стало известно, что 21 декабря в результате обстрела врагом города Очаков Николаевской области получил ранение 10-летний мальчик.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 428, Харьковской - 267, Киевской - 117, Николаевской - 80, Запорожской - 78, Херсонской - 74, Черниговской - 68, Луганской - 65, Днепропетровской - 34.
Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф повреждено 3126 учебных заведений, 337 из них разрушены полностью.
Эти цифры не окончательны, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Дополнение
Рашисты собирают 1620 детей с временно оккупированных территорий Украины, чтобы вывезти их в россию.