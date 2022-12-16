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ЕС выделит 100 млн евро на восстановление школ в Украине

ЕС выделит 100 млн евро на восстановление школ в Украине

Киев • УНН

 • 645866 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Евросоюз и Украина подписали соглашение о пакете поддержки в объеме 100 миллионов евро на восстановление поврежденных войной школ. Об этом говорится на сайте Представительства ЕС в Украине, передает УНН.

Детали

Европейская Комиссия и Правительство Украины подписали соглашение о пакете поддержки в объеме 100 миллионов евро для восстановления и реабилитации школьных заведений, разрушенных в результате полномасштабной агрессии россии против Украины. Ровно через три месяца после того, как президент фон дер Ляен объявила об этом в своем обращении “Положение Союза за 2022 год”.

Отмечается, что помощь будет поступать в Украину через гуманитарных партнеров ЕС, а отчасти — в качестве бюджетной поддержки для Правительства Украины.

Европейская Комиссия выделила из текущего контракта с польским банком развития Bank Gospodarstwa Krajowego около 14 миллионов евро на приобретение школьных автобусов, чтобы безопасно перевозить украинских детей в школу. Комиссия также положила начало общесоюзной кампании солидарности по благотворительной передаче школьных автобусов для Украины, направляемых через Механизм гражданской защиты ЕС.

“Сейчас из ЕС и его государств-членов следуют примерно 240 автобусов. Позже поступит еще больше”, — говорится в сообщении.

Урсула фон дер Ляен сказала: “Целенаправленные удары россии по гражданской инфраструктуре, особенно когда на страну наступает зима, является умышленным преступлением против миллионов невинных людей. А еще они являются грубым нарушением международного права. Главный приоритет ЕС — как можно скорее вернуть украинских детей в школу. Сегодня мы выполняем наше обещание поддержать реабилитацию школ, поврежденных и разрушенных варварской войной россии. До начала 2023 года мы доставим для Украины школьные автобусы, чтобы дети могли действительно ездить в школу в лучших условиях. Будущее Украины начинается с того, что дети возвращаются в школу”.

Пакет помощи в размере 100 миллионов евро включает:

34 миллиона евро гуманитарной помощи, из них 20 миллионов евро направляются через Управление ООН по обслуживанию проектов (UNOPS) и 14 миллионов евро — через Программу развития Организации Объединенных Наций (ПРООН).

Отмечается, что эта поддержка будет сосредотачиваться на мелком и среднем ремонте, в частности, на ремонте окон, крыш, дверей, санитарного оборудования и отопления, а также на предоставлении школьного оборудования для учебных помещений и бомбоубежищ.

66 миллионов евро будет предоставлено непосредственно украинскому правительству как бюджетная поддержка.

Комиссия будет работать совместно с украинским правительством и Фондом Елены Зеленской. В ближайшие недели Комиссия рассчитывает выделить 66 миллионов евро бюджетной поддержки. UNOPS и ПРООН начали оценку ущерба, причиненного объектам, подлежащим восстановлению на местах.

Ожидается, что большинство учебных заведений, на которые распространяется этот грант, будут отремонтированы к началу следующего учебного года — в период с декабря 2022 по сентябрь 2023 года.

Что касается гранта в объеме 14 миллионов евро ЕС на школьные автобусы, то Bank Gospodarstwa Krajowego будет работать со своим партнером на местах — Фондом солидарности “Польша”, чтобы закупить автобусы в начале 2023 года.

Дополнение

Совершенные россией обстрелы повредили или уничтожили более 2800 учебных заведений, что имело негативные последствия для 5,7 миллиона детей школьного возраста. У многих просто не осталось школ, в которые они ходили.

Напомним

Германия предоставляет еще 100 миллионов евро для Фонда энергетической поддержки Украины на закупку оборудования для восстановления поврежденной российскими обстрелами энергетической инфраструктуры.

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