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ЄС виділить 100 млн євро на відновлення шкіл в Україні

ЄС виділить 100 млн євро на відновлення шкіл в Україні

Київ • УНН

 • 645868 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Євросоюз та Україна підписали угоду про пакет підтримки в обсязі 100 мільйонів євро на відновлення пошкоджених війною шкіл. Про це йдеться на сайті Представництва ЄС в Україні, передає УНН.

Деталі

Європейська Комісія та Уряд України підписали угоду про пакет підтримки у обсязі 100 мільйонів євро для відновлення і реабілітації шкільних закладів, зруйнованих внаслідок повномасштабної агресії росії проти України. Рівно за три місяці по тому, як президентка фон дер Ляєн оголосила про це у своєму зверненні “Становище Союзу за 2022 рік”.

Зазначається, що допомога надходитиме до України через гуманітарних партнерів ЄС, а частково — як бюджетна підтримка для Уряду України.

Європейська Комісія виділила з поточного контракту з польським банком розвитку Bank Gospodarstwa Krajowego близько 14 мільйонів євро на придбання шкільних автобусів, щоб безпечно перевозити українських дітей до школи. Комісія також започаткувала загальносоюзну кампанію солідарності з благодійної передачі шкільних автобусів для України, які спрямовуються через Механізм цивільного захисту ЄС.

“Наразі з ЄС та його держав-членів прямують приблизно 240 автобусів. Згодом надійде ще більше”, — йдеться в повідомленні.

Урсула фон дер Ляєн сказала: “Цілеспрямовані удари росії по цивільній інфраструктурі, особливо коли на країну наступає зима, є навмисним злочином проти мільйонів невинних людей. А ще вони є грубим порушенням міжнародного права. Головний пріоритет ЄС — якнайшвидше повернути українських дітей до школи. Сьогодні ми виконуємо нашу обіцянку підтримати реабілітацію шкіл, пошкоджених і зруйнованих варварською війною росії. До початку 2023 року ми також доставимо для України шкільні автобуси, щоб діти могли справді їздити до школи в найкращих умовах. Майбутнє України починається з того, що діти повертаються до школи”.

Пакет допомоги у розмірі 100 мільйонів євро включає:

34 мільйони євро гуманітарної допомоги, з них 20 мільйонів євро спрямовуються через Управління ООН з обслуговування проєктів (UNOPS) і 14 мільйонів євро — через Програму розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН).

Зазначається, що ця підтримка зосереджуватиметься на дрібному та середньому ремонті, зокрема на ремонті вікон, дахів, дверей, санітарного обладнання і опалення, а також на наданні шкільного обладнання для навчальних приміщень та бомбосховищ.

66 мільйонів євро буде надано безпосередньо українському уряду як бюджетна підтримка.

Комісія працюватиме спільно з українським урядом та Фондом Олени Зеленської. Протягом найближчих тижнів Комісія розраховує виділити 66 мільйонів євро бюджетної підтримки. UNOPS та ПРООН розпочали оцінку шкоди, завданої об’єктам, що підлягають відновленню на місцях.

Очікується, що більшість навчальних закладів, на які поширюється цей грант, будуть відремонтовані до початку наступного навчального року — в період з грудня 2022 до вересня 2023 року.

Щодо гранту в обсязі 14 мільйонів євро ЄС на шкільні автобуси, то Bank Gospodarstwa Krajowego працюватиме зі своїм партнером на місцях — Фондом солідарності “Польща”, аби закупити автобуси на початку 2023 року.

Доповнення

Скоєні росією обстріли пошкодили або знищили понад 2800 навчальних закладів, що мало негативні наслідки для 5,7 мільйонів дітей шкільного віку. У багатьох просто не залишилося шкіл, до яких вони ходили.

Нагадаємо

Німеччина надає ще 100 мільйонів євро для Фонду енергетичної підтримки України на закупівлю обладнання для відновлення пошкодженої російськими обстрілами енергетичної інфраструктури.

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