Німеччина виділяє ще 100 млн євро Фонду підтримки енергетики України
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Німеччина надає ще 100 мільйонів євро для Фонду енергетичної підтримки України на закупівлю обладнання для відновлення пошкодженої російськими обстрілами енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook посольства Німеччини в Україні.
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"Сьогодні відбулася чергова масована атака росії на цивільну енергетичну інфраструктуру України. Міжнародні партнери та Німеччина стоять пліч-о-пліч з Україною в ці темні години. Міністерство економіки Німеччини відповідає на заклик, надаючи додаткові 100 млн євро для Фонду енергетичної підтримки України Energy Community", - йдеться в повідомленні.
До кінця року фонд отримає 130 млн євро від Німеччини на нагальні потреби енергетичних компаній України.
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