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Німеччина виділяє ще 100 млн євро Фонду підтримки енергетики України

Німеччина виділяє ще 100 млн євро Фонду підтримки енергетики України

Київ • УНН

 • 557529 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Німеччина надає ще 100 мільйонів євро для Фонду енергетичної підтримки України на закупівлю обладнання для відновлення пошкодженої російськими обстрілами енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook посольства Німеччини в Україні.

Цитата

"Сьогодні відбулася чергова масована атака росії на цивільну енергетичну інфраструктуру України. Міжнародні партнери та Німеччина стоять пліч-о-пліч з Україною в ці темні години. Міністерство економіки Німеччини відповідає на заклик, надаючи додаткові 100 млн євро для Фонду енергетичної підтримки України Energy Community", - йдеться в повідомленні.

До кінця року фонд отримає 130 млн євро від Німеччини на нагальні потреби енергетичних компаній України.

Нагадаємо 

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