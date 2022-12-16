Германия выделяет еще 100 млн евро Фонду поддержки энергетики Украины

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"Сегодня произошла очередная массированная атака россии на гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины. Международные партнеры и Германия стоят бок о бок с Украиной в эти темные часы. Министерство экономики Германии отвечает на призыв, предоставляя дополнительные 100 млн евро для Фонда энергетической поддержки Украины Energy Community", - говорится в сообщении.

До конца года фонд получит 130 млн евро от Германии на неотложные нужды энергетических компаний Украины.

Напомним

В Минобороны Германии подтвердили поставку 24 новых самоходных гаубиц Украине.