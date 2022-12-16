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Германия выделяет еще 100 млн евро Фонду поддержки энергетики Украины

Германия выделяет еще 100 млн евро Фонду поддержки энергетики Украины

Киев • УНН

 • 557527 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Германия предоставляет еще 100 миллионов евро для Фонда энергетической поддержки Украины на закупку оборудования для восстановления поврежденной российскими обстрелами энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook посольства Германии в Украине.

Цитата

"Сегодня произошла очередная массированная атака россии на гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины. Международные партнеры и Германия стоят бок о бок с Украиной в эти темные часы. Министерство экономики Германии отвечает на призыв, предоставляя дополнительные 100 млн евро для Фонда энергетической поддержки Украины Energy Community", - говорится в сообщении.

До конца года фонд получит 130 млн евро от Германии на неотложные нужды энергетических компаний Украины.

Напомним 

В Минобороны Германии подтвердили поставку 24 новых самоходных гаубиц Украине.

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