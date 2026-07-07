ЕС выделит 148 млрд евро на военные возможности и мобильность - фон дер Ляйен

В следующем долгосрочном бюджете Европейского Союза предусмотрено 131 млрд евро на развитие военных возможностей и еще 17 млрд евро - на военную мобильность. Об этом во время саммита НАТО заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает УНН.

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По ее словам, речь идет не только о вооружении, но и о развитии инфраструктуры, необходимой для быстрого перемещения войск.

Следующий долгосрочный бюджет будет содержать 131 миллиард евро на военные возможности и еще 17 миллиардов евро на военную мобильность. Речь идет о дорогах, мостах, портах, аэропортах - инфраструктура также должна быть готовой - отметила фон дер Ляйен.

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