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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ЕС и ФРГ должны брать на себя больше ответственности

Киев • УНН

 • 9274 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Во время короткого официального визита в Вашингтон канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что времена, когда Германия и Европа могли полностью полагаться на всесильного партнера (США) прошли. ЕС и ФРГ должны брать на себя больше ответственности, передает УНН со ссылкой Youtube-канал Белого дома.

ЕС и ФРГ должны брать на себя больше ответственности

“Время послевоенного порядка, который длился более 70 лет после войны, прошло”, — это мнение, впервые высказанную после прихода к власти 45-го президента США Дональда Трампа, канцлер ФРГ Ангела Меркель повторила в пятницу во время совместной с ним пресс конференции в Вашингтоне.

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По словам канцлера, европейцы не могут позволить себе полагаться на то, что когда конфликты происходят у их порога, кто-то другой спасет ситуацию. “Мы должны вносить свой вклад и этот вклад должен расти в ближайшие годы”, — сказала Меркель. Это относится и к военной участия, в задачи оказания помощи на развитие других стран, и к борьбе с причинами миграции, пояснила канцлер. Но также это относится и к тому, чтобы быть более политически активными. Канцлер с гордостью отметила, что впервые Германия задействована в малой группе с сирийского урегулирования, и хочет внести свой вклад в решение ближневосточного конфликта. “Это наш долг”, — сказала Меркель.

“Мы должны учиться играть свою роль”, — заявила глава немецкого правительства отметив, что ФРГ — большая и экономически мощная страна, но в военной и политической сфере ей еще многое предстоит сделать. Германия вырастает из той роли, когда она не проявляла слишком большой активности многие годы после Второй мировой войны, осознавая, что во времена национал-социализма сделала “немыслимо много несправедливости”. Теперь немцы должны научиться брать на себя больше ответственности.

При этом Меркель подчеркнула очень большую важность трансатлантических отношений и того, чтобы ЕС и США оставались надежными партнерами и союзниками, в том числе в НАТО. Если и есть по отдельным вопросам политические разногласия, то их надо обсуждать, призвала Меркель.

Напомним, Германия заинтересована в хороших отношениях с Россией, однако о разногласиях с Москвой будет говорить открытым текстом и вместе с США продолжит защищать демократические ценности, РФ игнорирует.

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