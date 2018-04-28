ЄС та ФРН повинні брати на себе більше відповідальності
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Під час короткого офіційного візиту до Вашингтона канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що часи, коли Німеччина і Європа могли повністю покладатися на всесильного партнера (США) пройшли. ЄС та ФРН повинні брати на себе більше відповідальності, передає УНН з посиланням Youtube-канал Білого дому.
“Час післявоєнного порядку, що тривав понад 70 років після війни, минув”, — цю думку, вперше висловлену після приходу до влади 45-го президента США Дональда Трампа, канцлер ФРН Ангела Меркель повторила у п’ятницю під час спільної з ним прес-конференції у Вашингтоні.
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За словами канцлера, європейці не можуть дозволити собі покладатися на те, що коли конфлікти відбуваються біля їхнього порога, хтось інший врятує ситуацію. “Ми повинні вносити свій внесок і цей внесок повинен рости в найближчі роки”, — сказала Меркель. Це відноситься і до військової участі, до завдань надання допомоги на розвиток інших країн, і до боротьби з причинами міграції, пояснила канцлерка. Але також це стосується і до того, щоб бути більш політично активними. Канцлер з гордістю відзначила, що вперше Німеччина задіяна в малій групі з сирійського врегулювання, і хоче внести свій внесок у розв'язання Близькосхідного конфлікту. “Це наш борг”, — сказала Меркель.
“Ми повинні вчитися грати свою роль”, — заявила глава німецького уряду зазначивши, що ФРН — велика і економічно потужна країна, але у військовій та політичній сфері їй ще багато чого слід зробити. Німеччина виростає з тієї ролі, коли вона не проявляла надто великої активності багато років після Другої світової війни, усвідомлюючи, що в часи націонал-соціалізму зробила “немислимо багато несправедливості”. Тепер німці повинні навчитися брати на себе більше відповідальності.
При цьому Меркель підкреслила дуже велику важливість трансатлантичних відносин і того, щоб ЄС і США залишалися надійними партнерами і союзниками, в тому числі в НАТО. Якщо і є з окремих питань політичні розбіжності, то їх треба обговорювати, закликала Меркель.
Нагадаємо, Німеччина зацікавлена в хороших відносинах з Росією, однак про розбіжності з Москвою буде говорити відкритим текстом та разом із США продовжить захищати демократичні цінності, які РФ ігнорує.