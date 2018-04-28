КИЇВ. 28 квітня. УНН. Під час короткого офіційного візиту до Вашингтона канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що часи, коли Німеччина і Європа могли повністю покладатися на всесильного партнера (США) пройшли. ЄС та ФРН повинні брати на себе більше відповідальності, передає УНН з посиланням Youtube-канал Білого дому.