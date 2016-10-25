ЕС одобрил выделение 2,8 млрд евро помощи Греции
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Чиновники из еврозоны объявили во вторник об одобрении 2,8 млрд евро для Греции с ее огромного третьего пакета финансовой помощи после принятия в стране необходимых реформ, передает УНН со ссылкой на AFP.
Как отмечается, после очередной выплаты, утвержденной Европейским механизмом стабильности (ESM), Грецией будет получено 31,7 млрд евро из 86 миллиардов евро финансовой помощи в рамках третьего пакета помощи, предоставленного в июле 2015 года.
"Сегодняшнее решение предоставить 2,8 млрд евро (3,0 млрд долл.) Греции является признаком того, что греческий народ неуклонно добиваются прогресса в реформировании своей страны", - заявил управляющий директор ESM Клаус Реглинг.
По мнению директора ESM, греческое правительство достигло прогресса в пенсионной реформе, в банковском управлении, в энергетическом секторе, а также в сборе доходов.
С его слов, правительство страны также предприняло шаги для действенности новой приватизации и инвестиционного фонда.
Если Греция реализует несколько реформ в рамках программы финансовой помощи, ее экономика может ускориться в следующем году, и правительство может быть в состоянии начать очередной выпуск облигаций в следующем году", - добавил К.Реглинг.
10 октября министры финансов еврозоны разблокировали предоставление Греции 1,1 млрд евро, но придержали 1,7 млрд долл. за большое количество неоплаченных счетов Афин на фоне сомнений из Германии.
Еврозона потребовала дополнительной информации, прежде чем принять решение об оказании помощи.