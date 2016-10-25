ЄС схвалив надання 2,8 млрд євро допомоги Греції
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Чиновники з єврозони оголосили у вівторок про схвалення 2,8 млрд євро для Греції з її величезного третього пакету фінансової допомоги після прийняття в країні необхідних реформ, передає УНН з посиланням на AFP.
Як зазначається, після чергової виплати, затвердженої Європейським механізмом стабільності (ESM), Грецією буде отримано 31,7 млрд євро з 86 мільярдів євро фінансової допомоги у рамках третього пакету допомоги, наданого в липні 2015 року.
“Сьогоднішнє рішення надати 2,8 млрд євро (3,0 млрд дол.) Греції є ознакою того, що грецький народ неухильно домагаються прогресу в реформуванні своєї країни”, — заявив керуючий директор ESM Клаус Реглінг.
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На думку директора ESM, грецький уряд досяг прогресу в пенсійній реформі, банківському управлінні, в енергетичному секторі, а також у зборі доходів.
З його слів, уряд країни також зробив кроки для дієвості нової приватизації та щодо інвестиційного фонду.
Якщо Греція реалізує кілька реформ в рамках програми фінансової допомоги, її економіка може “прискоритися в наступному році, і уряд може бути в змозі почати черговий випуск облігацій в наступному році”, додав К.Реглінг.
10 жовтня міністри фінансів єврозони розблокували надання Греції 1,1 млрд євро, але притримали інших 1,7 млрд дол. за велику кількість неоплачених рахунків Афін на тлі сумнівів з Німеччини.
Єврозона зажадала додаткової інформації, перш ніж схвалити рішення про надання допомоги.