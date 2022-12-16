ЕС одобрил глобальный минимальный налог в размере 15% для транснациональных корпораций

Детали

Историческое соглашение между почти 140 странами направлено на то, чтобы остановить правительства, стремящиеся снизить налоги, чтобы заманить на свою территорию самые богатые фирмы мира.

«Сегодня Европейский Союз сделал важный шаг к налоговой справедливости и социальной справедливости», — заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

План был составлен под руководством Организации экономического сотрудничества и развития и уже получил поддержку Вашингтона и нескольких крупных экономик ЕС.

Но введение минимального налога в ЕС, состоящем из 27 стран, откладывалось, поскольку государства-члены выдвигали возражения или применяли тактику блокировки. Но на саммите в четверг такие загвоздки были устранены путем переговоров, и теперь налог вступит в силу по всему блоку в конце следующего года, пишет издание.

Лидеры приветствовали это решение. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что это «проект, близкий моему сердцу», а президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что Франция продвигала эту идею более четырех лет.

Доплнение

Глобальный минимальный налог — это только одна часть, известная как второй компонент соглашения ОЭСР. Первый компонент, который предусматривает налогообложение компаний там, где они получают прибыль, для ограничения уклонения от уплаты налогов, в первую очередь нацелен на цифровых гигантов. Для этого требуется международное соглашение, которое еще не завершено.