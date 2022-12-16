ЄС схвалив глобальний мінімальний податок у 15% для транснаціональних корпорацій

Деталі

Історична угода між майже 140 країнами спрямована на те, щоб зупинити уряди, які прагнуть знизити податки, щоб заманити на свою територію найбагатші фірми світу.

«Сьогодні Європейський Союз зробив важливий крок до податкової справедливості та соціальної справедливості», — заявив єврокомісар з економіки Паоло Джентілоні.

План був складений під керівництвом Організації економічного співробітництва та розвитку і вже отримав підтримку Вашингтона та кількох великих економік ЄС.

Але введення мінімального податку в ЄС, що складається з 27 країн, відкладалося, оскільки держави-члени висували заперечення чи застосовували тактику блокування. Але на саміті в четвер такі проблеми були усунені шляхом переговорів, і тепер податок набуде чинності по всьому блоку наприкінці наступного року, пише видання.

Лідери привітали це рішення. Канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав, що це «проект, близький моєму серцю», а президент Франції Еммануель Макрон сказав, що Франція просувала цю ідею понад чотири роки.

Доповнення

Глобальний мінімальний податок - лише одна частина, відома як другий компонент угоди ОЕСР. Перший компонент, який передбачає оподаткування компаній там, де вони одержують прибуток, для обмеження ухилення від сплати податків, насамперед націлений на цифрових гігантів. Для цього потрібна міжнародна угода, яка ще не завершена.