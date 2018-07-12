ЕС разрабатывает вакцину против АЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Европейский союз активизировал свои усилия в борьбе с африканской чумой свиней (АЧС). Об этом сообщает Pig Progress, передает УНН.
Отмечается, что недавно Европейская комиссия объявила о выделении 10 миллионов евро на разработку вакцины против АЧС.
“Несмотря на некоторые новаторские исследования CReSA-IRTA в Испании, коммерческая вакцина все еще не доступна”, — говорится в сообщении.
Кроме того, Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов (EFSA) начало изучать целесообразность строительства ограждений, защищающих от миграции кабанов. На сегодня известно, что эффективную помощь в борьбе с АЧС может обеспечить непрерывная охота на дикого кабана, считают представители EFSA.
Отметим, что пока вакцины от АЧС не существует. Также отметим, что одним из видов минимизации убытков от болезни является страхование. В Украине такая услуга сегодня отсутствует, хотя ранее инициатива введения такого вида страхования не единожды обсуждалась специалистами и даже предпринимались попытки ее внедрения.
Нардеп Сергей Тригубенко предложил восстановить в Украине практику страхования свиноводческих хозяйств от АЧС.
“По моей информации, крупные страховые компании в Украине готовы рассматривать возможность страхования от случаев АЧС. Для этого нужна поддержка специалистов-аграриев, чтобы правильно вычислить формулу страховых взносов, которые под силу было платить фермеру, и каких бы хватало для покрытия убытков в случае поражения болезнью”, — заявил он.