ЄС розробляє вакцину проти АЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Європейський союз активізував свої зусилля в боротьбі з африканською чумою свиней (АЧС). Про це повідомляє Pig Progress, передає УНН.
Відзначається, що нещодавно Європейська комісія оголосила про виділення 10 мільйонів євро на розробку вакцини проти АЧС.
"Незважаючи на деякі новаторські дослідження CReSA-IRTA в Іспанії, комерційна вакцина все ще не доступна", - йдеться в повідомленні.
Крім того, Європейське агентство з безпеки харчових продуктів (EFSA) почало вивчати доцільність будівництва огороджень, що захищають від міграції кабанів. На сьогодні відомо, що ефективну допомогу в боротьбі з АЧС може забезпечити безперервне полювання на дикого кабана, вважають представники EFSA.
Відзначимо, що поки вакцини від АЧС не існує. Також відзначимо, що одним з видів мінімізації збитків від хвороби є страхування. В Україні така послуга сьогодні відсутня, хоча раніше ініціатива введення такого виду страхування неодноразово обговорювалася фахівцями і навіть робилися спроби її впровадження.
Нардеп Сергій Тригубенко запропонував відновити в Україні практику страхування свинарських господарств від АЧС.
"За моєю інформацією, великі страхові компанії в Україні готові розглядати можливість страхування від випадків АЧС. Для цього потрібна підтримка фахівців-аграріїв, щоб правильно вирахувати формулу страхових внесків, які під силу було платити фермеру, і яких би вистачало для покриття збитків в разі зараженння хворобою", - заявив він.