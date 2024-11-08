ЕС продлил мандат тренировочной миссии для ВСУ: на два года выделяет еще 409 млн евро

Совет ЕС продлил мандат миссии по военной помощи ЕС Украине на два года, сообщили в евроинституте в пятницу, пишет УНН.

Сегодня Совет (ЕС) принял решение о продлении мандата миссии по военной помощи ЕС в поддержку Украины (EUMAM Ukraine) еще на два года, до 15 ноября 2026 года, с бюджетным ассигнованием в размере почти 409 миллионов евро на период с 14 ноября 2024 года до 15 ноября 2026 года - сообщили в евроинституте.

Миссия EUMAM Ukraine, как указано, "остается ключевым инструментом военной поддержки ЕС для Украины, а ее основная цель - способствовать повышению военного потенциала Вооруженных сил Украины".

"Согласно сегодняшнему решению, EUMAM Ukraine будет сотрудничать с НАТО, в частности с организацией НАТО по вопросам помощи в безопасности и подготовки для Украины (NSATU), и будет обмениваться информацией с последней прозрачным, взаимным и инклюзивным способом", - говорится в коммюнике.

Дополнение

17 октября 2022 года Совет ЕС принял решение о создании EUMAM Ukraine с начальной продолжительностью в два года. Стратегической целью миссии является содействие повышению военного потенциала Вооруженных сил Украины (ВСУ) для восстановления и эффективного проведения операций, чтобы позволить Украине защищать свою территориальную целостность в пределах ее международно признанных границ, эффективно осуществлять свой суверенитет и защищать мирных жителей от вооруженной агрессии России.

"На сегодня EUMAM Ukraine подготовила 63 000 солдат ВСУ, что эквивалентно десяти бригадам. В ближайшие месяцы миссия подготовит еще 15 000 военнослужащих, доведя общее количество обученных солдат до 75 000 до конца зимы 2024/2025 года", - указали в евроинституте.