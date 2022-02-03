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ЕС работает над общим ответом относительно российских "гарантий безопасности" - Еврокомиссия

ЕС работает над общим ответом относительно российских "гарантий безопасности" - Еврокомиссия

Киев • УНН

 • 18412 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Европейский союз работает над совместным ответом на письмо, которое многие его страны-члены получили от России в начале этой недели с просьбой о "гарантиях безопасности", заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

Россия заставила возглавляемый США альянс НАТО и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, что состоит из 57 членов, вести переговоры о региональной безопасности, сосредоточив около 100 000 военнослужащих вблизи Украины, отрицая при этом планы вторжения.

Цитата

"Мы работаем над координацией действий в ответ. Мы едины в Европейском Союзе, и поэтому ясно, что ответ будет отражать это единство", — заявила фон дер Ляйен журналистам во время визита в Хельсинки.

Детали

Ранее на этой неделе Россия обратилась к странам-членам НАТО и ОБСЕ, включая Финляндию, с просьбой предоставить "гарантии безопасности" юридически обязывающие.

"Прежде всего, России необходимо добиться деэскалации", - сказала премьер-министр Финляндии Санна Марин, с которой фон дер Ляйен встречалась в Хельсинки.

Финляндия, которая имеет самую длинную внешнюю границу ЕС с Россией и не является членом НАТО "с растущим беспокойством следит за действиями своего соседа".

Фон дер Ляйен призвала Россию вернуться на путь "мира и диалога".

"В случае дальнейшей военной агрессии против Украины с нашей стороны будут финансовые и экономические санкции... Надеемся, в этом нет необходимости", - добавила она.

Добавим

Ранее УНН сообщал, что Финляндия готовит ответ на полученное во вторник письмо от России, которое содержит просьбу о "гарантиях безопасности" от стран ОБСЕ, заявил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто.

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