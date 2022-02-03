ЕС работает над общим ответом относительно российских "гарантий безопасности" - Еврокомиссия

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Европейский союз работает над совместным ответом на письмо, которое многие его страны-члены получили от России в начале этой недели с просьбой о "гарантиях безопасности", заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.