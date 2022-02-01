Фінляндія готує відповідь Росії на "гарантії безпеки" — МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Фінляндія готує відповідь на отриманий у вівторок лист від Росії, який містить прохання про "гарантії безпеки" від країн ОБСЄ, заявив міністр закордонних справ країни Пекка Хаавісто. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
Фінляндія має довгий кордон і складну історію з Росією, але не є членом НАТО.
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"Цей обмін думками стосується (російської) думки про те, що Захід посилив власну безпеку за рахунок Росії. Очевидно, що Захід має на це зовсім іншу думку", — заявив Хаавісто журналістам у Гельсінкі.
Додамо
США і НАТО формально відхилили вимоги Росії про припинення розширення НАТО на схід, хоча Вашингтон окреслив області, де можливі дискусії, висловивши надію на можливість уникнути війни.
26 січня США та НАТО передали Росії письмові відповіді щодо "гарантій безпеки", яких вимагав Кремль.
Раніше сьогодні, адміністрація президента США та Держдепартамент повідомили, що отримали письмову відповідь від Росії щодо "гарантій безпеки".