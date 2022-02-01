США отримали відповідь Росії щодо “гарантій безпеки” - WP
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Сполучені Штати отримали відповідь від Росії щодо “гарантій безпеки”. Відповідну заяву зробив офіційний представник США на умовах анонімності. Про це повідомляє УНН з посиланням на Washington Post.
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“Ми можемо підтвердити, що ми отримали письмову відповідь від Росії”, — наводить видання слова чиновника. Він відмовився розкрити зміст цього документа.
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Зазначається, що Кремль перекинув понад 100 000 військовослужбовців і важке озброєння до кордону з Україною та проігнорував заклики Сполучених Штатів повернути свої війська назад в казарми.
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В Україну прибула п'ята партія допомоги від США.