США отримали відповідь Росії щодо “гарантій безпеки” - WP

Цитата

“Ми можемо підтвердити, що ми отримали письмову відповідь від Росії”, — наводить видання слова чиновника. Він відмовився розкрити зміст цього документа.

Деталі

Зазначається, що Кремль перекинув понад 100 000 військовослужбовців і важке озброєння до кордону з Україною та проігнорував заклики Сполучених Штатів повернути свої війська назад в казарми.

Нагадаємо

В Україну прибула п'ята партія допомоги від США.