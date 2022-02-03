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ЄС працює над спільною відповіддю щодо російських "гарантій безпеки" - Єврокомісія

ЄС працює над спільною відповіддю щодо російських "гарантій безпеки" - Єврокомісія

Київ • УНН

 • 18414 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Європейський союз працює над спільною відповіддю на лист, який багато його країн-членів отримали від Росії на початку цього тижня з проханням про "гарантії безпеки", заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.

Росія змусила очолюваний США альянс НАТО та Організацію з безпеки та співробітництва в Європі, що складається з 57 членів, вести переговори про регіональну безпеку, зосередивши близько 100 000 військовослужбовців поблизу України, заперечуючи при цьому плани вторгнення.

Цитата

"Ми працюємо над координацією дій у відповідь… Ми єдині в Європейському Союзі, і тому ясно, що відповідь відображатиме цю єдність", — заявила фон дер Ляйєн журналістам під час візиту до Гельсінкі.

Деталі

Раніше цього тижня Росія звернулася до країн-членів НАТО і ОБСЄ, включаючи Фінляндію, з проханням надати "гарантії безпеки", що юридично зобов'язують.

"Передусім, Росії необхідно домогтися деескалації", - сказала прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін, з якою фон дер Ляйєн зустрічалася в Гельсінкі.

Фінляндія, яка має найдовший зовнішній кордон ЄС з Росією і не є членом НАТО, "зі зростаючим занепокоєнням стежить за діями свого сусіда".

Фон дер Ляйєн закликала Росію повернутися на шлях "миру та діалогу".

"У разі подальшої військової агресії проти України з нашого боку будуть фінансові та економічні санкції... Сподіваємося, в цьому немає потреби", - додала вона.

Додамо

Раніше УНН повідомляв, що Фінляндія готує відповідь на отриманий у вівторок лист від Росії, який містить прохання про "гарантії безпеки" від країн ОБСЄ, заявив міністр закордонних справ країни Пекка Хаавісто.

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