ЄС працює над спільною відповіддю щодо російських "гарантій безпеки" - Єврокомісія

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Європейський союз працює над спільною відповіддю на лист, який багато його країн-членів отримали від Росії на початку цього тижня з проханням про "гарантії безпеки", заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.