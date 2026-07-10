ЕС позволит Украине покупать британское оружие за кредитные 60 млрд евро - Bloomberg

Европейский Союз планирует разрешить Украине закупать британское вооружение за счет кредита на 60 млрд евро (69 млрд долл.), который предоставляется Киеву для оборонных закупок. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Как сообщают источники, после нескольких месяцев переговоров ЕС приблизился к заключению соглашения с правительством Великобритании, которое откроет британским оборонным компаниям доступ к программе финансирования. Они отметили, что о договоренности объявят, вероятно, уже на следующей неделе во время встречи в Париже, на которой соберутся страны Коалиции желающих под руководством Великобритании и Франции, поддерживающие Украину.

Отмечается, что для Великобритании не предусмотрен фиксированный взнос за участие в программе. Вместо этого британское правительство будет осуществлять взносы в зависимости от того, какой объем кредитных средств Украина направит на закупку вооружения у британских производителей. Их размер будет определяться стоимостью каждого контракта и расходами на обслуживание кредита.

Договоренность рассматривают как шаг навстречу Лондону после того, как сторонам не удалось согласовать участие Великобритании в оборонном фонде ЕС SAFE объемом 150 млрд евро. Переговоры тогда зашли в тупик из-за требования Евросоюза о вступительном взносе со стороны Британии.

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В то же время переговоры по кредитной программе для Украины продвигались значительно быстрее. По словам источников, некоторые страны-члены, в частности Нидерланды, активно выступали за скорейшее заключение соглашения. В Брюсселе также признают, что она будет выгодна прежде всего Украине, поскольку упростит закупку британского вооружения и будет способствовать дальнейшей интеграции оборонных отраслей обеих стран.

Первоначально о договоренности планировали объявить во время следующего саммита Великобритания - ЕС вместе с возможным решением о доступе британской стороны к инвестиционному фонду ЕС для финансирования технологических компаний, но планы отложили до конца этого года из-за отставки премьер-министра Кира Стармера.

По информации источников, соглашение о доступе к кредитной программе для оборонных закупок в основном согласовали на полях саммита НАТО в Анкаре на этой неделе.

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