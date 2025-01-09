ЕС посоветовал авиакомпаниям не летать в города россии: опасный список

Европейское агентство авиабезопасности посоветовало не летать европейским компаниям в несколько российских городов. В списке в частности оказались москва и Санкт-Петербург. Об этом сообщает УНН со ссылкой на EASA.

Детали

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) опубликовало новый Бюллетень информации о зонах конфликтов, который рекомендует авиационным операторам избегать полетов в воздушном пространстве российской федерации западнее 60-го меридиана восточной долготы на всех высотах и эшелонах. В список вошли воздушные районы:

Эта рекомендация связана с продолжающимся незаконным вторжением россии в Украину и потенциальными рисками для безопасности полетов в указанном регионе. EASA продолжает внимательно следить за ситуацией, чтобы оценить возможные изменения уровня угрозы и риска.

В EASA напомнили, что большинство инцидентов произошли в воздушном пространстве, не закрытом российской федерацией во время атак беспилотников или активации систем противовоздушной обороны.

Это создает высокий риск для полетов, о чем свидетельствует инцидент с рейсом 8243 Азербайджанских авиалиний 25 декабря 2024 года. С точки зрения управления воздушным пространством, соответствующее государство (россия, - ред.) не продемонстрировало полной квалификации для решения существующих рисков в воздушном пространстве путем внедрения эффективного и проактивного подхода к деконфликту воздушного пространства