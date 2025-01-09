ЄС порадив авіакомпаніям не літати в міста росії: небезпечний список

Європейське агентство авіабезпеки порадило не літати європейським компаніям в декілька російських міст. В списку зокрема опинились москва та Санкт-Петербург. Про це повідомляє УНН з посиланням на EASA.

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Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) опублікувало новий Бюлетень інформації про зони конфліктів, який рекомендує авіаційним операторам уникати польотів у повітряному просторі російської федерації на захід від 60-го меридіана східної довготи на всіх висотах і ешелонах. В список ввійшли повітряні райони:

Ця рекомендація пов'язана з триваючим незаконним вторгненням росії в Україну та потенційними ризиками для безпеки польотів у зазначеному регіоні. EASA продовжує уважно стежити за ситуацією, щоб оцінити можливі зміни рівня загрози та ризику.

В EASA нагадали, що більшість інцидентів сталися в повітряному просторі, не закритому російською федерацією під час атак безпілотників або активації систем протиповітряної оборони.

Це створює високий ризик для польотів, про що свідчить інцидент з рейсом 8243 Азербайджанських авіаліній 25 грудня 2024 року. З погляду управління повітряним простором, відповідна держава (росія, - ред.) не продемонструвала повної кваліфікації для вирішення існуючих ризиків у повітряному просторі шляхом впровадження ефективного та проактивного підходу до деконфлікту повітряного простору