ЕС ужесточил санкции против КНДР за разработку баллистических ракет
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. ЕС вводит дополнительные ограничительные меры против КНДР - в отношении восьми лиц и четырех организаций, ответственных или участвующих в разработке баллистических ракет, сообщили в Совете ЕС накануне, пишет УНН.
Цитата
"В свете продолжающейся разработки баллистических ракет КНДР в нарушение соответствующих резолюций СБ ООН, Совет (ЕС) сегодня принял решение добавить восемь физических и четыре юридических лица в список лиц, подпадающих под ограничительные меры ЕС", - говорится в сообщении.
Детали
Новые санкции нацелены на тех, кто занимается или оказывает поддержку и финансирование программ КНДР, связанных с ядерной программой и баллистическими ракетами. В число подсанкционных ЕС включил два нефтяных танкера и судна-доставщика из-за их причастности к действиям, нарушающим резолюцию СБ ООН. Кроме того, Министерство ракетной промышленности КНДР было добавлено в санкционный список за его роль в обеспечении финансовых средств и компонентов для использования в разработке ракетных и ядерных технологий, запрещенных резолюциями СБ ООН.
Дополнение
Соответсвующие ограничительные меры ЕС против КНДР теперь применяются в общей сложности в отношении 73 физических и 17 юридических лиц. Они включают замораживание активов, запрет на поездки в ЕС и запрет на предоставление средств или экономических ресурсов лицам, включенным в санкционный список.
Кроме того, ЕС перенес все соответствующие резолюции СБ ООН, которые налагают санкции в отношении 80 лиц и 75 организаций.