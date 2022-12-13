ЄС посилив санкції проти КНДР за розробку балістичних ракет

Цитата

"У світлі розробки балістичних ракет КНДР, що триває, порушуючи відповідні резолюції РБ ООН, Рада (ЄС) сьогодні ухвалила рішення додати вісім фізичних і чотири юридичні особи до списку осіб, які підпадають під обмежувальні заходи ЄС", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Нові санкції націлені на тих, хто займається або надає підтримку та фінансування програм КНДР, пов'язаних з ядерною програмою та балістичними ракетами. До підсанкційних ЄС включив два нафтові танкери і транспортні судна через їхню причетність до дій, що порушують резолюцію РБ ООН. Окрім того, Міністерство ракетної промисловості КНДР було додано до санкційного списку за його роль у забезпеченні фінансових засобів та компонентів для використання в розробці ракетних та ядерних технологій, заборонених резолюціями РБ ООН.

Доповнення

Відповідні обмежувальні заходи ЄС проти КНДР тепер застосовуються загалом щодо 73 фізичних та 17 юридичних осіб. Вони включають заморожування активів, заборону на поїздки до ЄС та заборону надання коштів або економічних ресурсів особам, включеним до санкційного списку.

Окрім того, ЄС переніс усі відповідні резолюції РБ ООН, які накладають санкції щодо 80 осіб та 75 організацій.