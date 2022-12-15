ЕС согласовал девятый пакет санкций против россии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Постоянные представители стран-членов при ЕС пришли к согласию вокруг девятого пакета санкций против рф, который должен быть формально утвержден по письменной процедуре. Об этом сообщила Постоянная представительница от председательствующей в ЕС Чешской Республики Посол Эдита Хрда, передает УНН.
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“Послы ЕС принципиально согласовали пакет санкций против россии, как часть продолжающейся поддержки Украины. Этот, уже третий пакет санкций, вокруг которых переговоры велись при Чешского председательства ЕС, должен быть подтвержден завтра по письменной процедуре”, — отметила она.
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К санкционному списку, представленному 7 декабря Европейской комиссией, предлагают добавить около 200 физических лиц и компаний, среди которых военные, представители оборонпрома, члены госдумы и совета федерации, министры, губернаторы, политики.
Еврокомиссия предлагает санкции против еще трех банков россии и дополнительные экспортные ограничения для товаров двойного назначения. Также подготовила меры по усложнению россии доступа к беспилотникам.